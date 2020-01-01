مساعد العمري: من الصعب استكمال الدوري والنصر الأحق باللقب

غموض حول مصير الدوري السعودي بالموسم الحالي

تحدث الناقد الرياضي مساعد العمري، عن مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الموسم الحالي في ظل التوقف الحالي.

فيروس كورونا ضرب جميع الأنشطة الرياضية حول العالم، وأصابها بالجمود، والموقف في الوقت الحالي غامضًا من ناحية استكمالها أو إلغائها نهائيًا.

وقال العمري في تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "مصير الدوري في الموسم الحالي في يد وزارة الصحة السعودية".

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وأضاف: "بنسبة كبيرة الموسم لن يكتمل، والنصر هو الأحق بالتتويج كونه متصدرًا للبطولة حتى انتهاء الدور الأول وهو بطل الشتاء وأيضًا حقق الفوز على الهلال في لقاء الدور الأول".

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وتابع العمري: "الوقت المتبقي من الموسم لن يسعفنا من أجل استئناف المباريات، وبفضل ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين لم نشعر بأزمة كورونا".

وانتشرت تقارير مؤخرًا حول احتمالية استعادة منافسات الدوري السعودي، في أغسطس المقبل مع التوقع بانحسار أزمة كورونا.