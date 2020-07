فيفا يحتفي بإنجازات مساعد الدوسري

أبدى مساعد الدوسري البطل السعودي في كرة القدم الإلكترونية سعادته البالغة باحتفاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجازاته وإضافته لقائمة الأساطير.

وقال الدوسري خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه سعيد باستعراض فيفا لإنجازاته ويشعر بالفخر لمساهمته في تواجد بصمة سعودية في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

يزيدني شرف تواجد بصمة سعودية واستعراض بعض انجازاتي في مقر ومتحف الاتحاد الدولي في زيورخ واضافتي إلى قائمة الأساطير 🙏🏻💚🇸🇦 @Fifacom_ar @fifamuseum



It’s a privilege to be a part of the FIFA museum and represent my nation along with the greatest players in the world pic.twitter.com/vujFFZ4j1U