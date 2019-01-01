مساعده: تأثير كلوب يشبه تأثير كرويف في برشلونة

أبدى بيب لينديرس المدرب المساعد في طاقم تدريب ليفربول الإنجليزي، اعتقاده أن تأثير يورجن كلوب المدير الفني للنادي أشبه بتأثير الأسطورة الهولندية يوهان كرويف على برشلونة.

وقال لينديرس في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وإم كي دونز:"ملاك النادي وضعوا ثقتهم في يورجن منذ البداية ومنحوه عقداً مدته 6 سنوات، هذا يساعد في البناء".

وأضاف:"بدون النجاح من جانب الفريق ما كانت الجائزة الفردية لتأتي أبداً، أنا فخور للغاية".

B O S S 😍



Jürgen Klopp has won #TheBest FIFA Men's Coach award for 2019 🙌 pic.twitter.com/6pG8ybHwBs — FC (@LFC) September 23, 2019

وأوضح:"هو ليس وجه الفريق فقط، بل وجه للنادي أيضاً، لا يوجد الكثير من المدربين الأجانب الذين أحدثوا تأثيراً مشابهاً في بلاد مختلفة".

وتابع:"كمثال، دائماً ما أقول أن كرويف كان لديه تأثيراً في برشلونة لا يتوقف عند وقته بل للمستقبل أيضاً".

يذكر أن كلوب توج أمس كأفضل مدرب في العالم خلال حفل فيفا السنوي، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.