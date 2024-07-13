بمساعدة والدته .. مبابي يقترب من شراء النادي الذي حاول ضمه في 2013!

خطوة جديدة للاستثمار من النجم الفرنسي ووالدته فايزة العماري

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي في محادثات متقدمة مع عائلته، بشأن الاستحواذ المحتمل على نادي مالهيربي كان الفرنسي الذي حاول ضمه في 2013.

مبابي يستعد لخوض رحلة جديدة في مسيرته بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان وانتقاله بشكل رسمي إلى ريال مدريد، ويبحث وسط كل هذه الأحداث عن فرصة استثمار مثيرة للاهتمام مع عائلته.

صحيفة "French out Ouest-France" قالت إن انسحاب الشركة الأمريكية المالكة للنادي الفرنسي اضطره إلى البحث عن مستثمرين جدد، ليظهر مبابي وعائلته بقيادة والدته فايزة العماري، للتفاوض من أجل الحصول على حصة الأغلبية في ملكية النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الفرنسية.

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وأشارت الصحيفة إلى المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية وأصبحت قريبة من النجاح، ليدخل مبابي في مشروع استثماري من العيار الثقيل قبل بداية رحلته مع ريال مدريد.

ويستعد المهاجم الفرنسي الذي خرج مؤخرًا من يورو 2024 مع منتخب بلاده من نصف النهائي، لحضور حفل تقديمه بشكل رسمي أمام أكثر من 80 ألف مشجع لريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم 16 يوليو الجاري.

يذكر أن مبابي كان على وشك الانتقال إلى صفوف مالهيربي كان في عام 2013، ولكن الصفقة فشلت بسبب هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية، ليتجه اللاعب إلى موناكو الذي شهد بداية ظهوره كأحد أفضل المواهب في العالم.