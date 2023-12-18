مساعدة مدريدية أو لقب دوري أبطال أوروبا .. سيناريوهات مجنونة لصعود برشلونة لكأس العالم للأندية 2025!

النادي الكتالوني في حاجة لجيرانه!

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن كافة التفاصيل الخاصة بالشكل الجديد لكأس العالم للأندية والذي سيبدأ في عام 2025 من خلال مشاركة 32 فريقًا حول العالم.

الشكل الجديد يضمن لأبطال القارات خلال السنوات الثلاثة التي تسبق المسابقة أن يشاركوا في البطولة، كذلك يضمن لأعلى ثمانية فرق في تصنيف أوروبا المشاركة.

حتى الآن لا يستطيع برشلونة وهو أحد حاملي اللقب فيما مضى أن يشارك في البطولة المستحدثة، بسبب وضعه في البطولات الأوروبية خلال المواسم السابقة.

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لكن الفريق الكتالوني يمكنه الصعود من خلال سيناريو يتضمن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم، أو من خلال مساعدة جاره أتلتيكو مدريد الذي ينافسه على مقعد محتمل في البطولة.

صعود برشلونة حال لم يحقق دوري أبطال أوروبا يجب أن يكون من خلال تقديم مستويات أفضل في النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا، والصعود لأدوار أبعد من أتلتيكو مدريد الذي يتقدم عليهم في التصنيف الأوروبي بسبع نقاط بالفعل.

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جدير بالذكر أن برشلونة سيلعب أمام نابولي بطل الدوري الإيطالي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب أتلتيكو مدريد في مواجهة إنتر، وصيف النسخة الماضية.