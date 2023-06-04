إغاثة مالية عاجلة .. هل تساعد سيدات برشلونة في عودة ميسي؟!

النادي الكتالوني بطل أوروبا للسيدات!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فوز سيدات برشلونة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم على حساب فولفسبورج سيساعد إدارة النادي ماديًا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن فوز سيدات برشلونة بالبطولة قد منح الفريق 350 ألف يورو زيادة عن المكافأة التي كان من المفترض الحصول عليها.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي ما حصده برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا والفوز بالبطولة كان مليون و360 ألف يورو.

ويعاني برشلونة في الوقت الحالي من أزمة مالية طاحنة، حتى أن الفريق لا يستطيع إعادة نجمه ليونيل ميسي بشكل مجاني إلا بموافقة من رابطة الدوري الإسباني على الخطة المالية التي وضعها.

جدير بالذكر أن سيدات برشلونة تأخرن في النتيجة أمام فولفسبورج بهدفين نظيفين قبل العودة في المباراة بتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني.