مساعدة المنافسين وتماسك رغم الصعاب .. هل يستحق رودي جارسيا الإقالة؟

مطالبات صفراء بإقالة المدرب الفرنسي من تدريب نادي النصر

بعد خسارة النصر لصدارة دوري روشن، ارتفعت الأصوات التي طالبت بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر، فهل يستحق هذا المدرب الرحيل؟

shahid

على الرغم من التغني بما حققه جارسيا منذ أن توليه مسؤولية تدريب النصر، من نتائج ومستويات قوية، إلا أن بعض الجماهير هاجمته بقوة بعد خسارة الكلاسيكو أمام الاتحاد في دوري روشن للمحترفين.

البعض يرى أنه لا يصلح أن يكون مدربًا للعالمي، وأن النتائج التي حققها الفريق كانت بفضل اللاعبين المميزين الموجودين في قائمة الفريق الأصفر.

هل خسارة مباراة تحول آراء الجماهير تجاه المدرب من الأفضل إلى الأسوأ؟ وهل يستحق جارسيا هذا الأمر؟ هذا ما نُريد أن نتحدث عنه بكل حيادية..

تماسك رغم الظروف الصعبة!

تعرض فريق نادي النصر لأصعب الظروف خلال الموسم الحالي، بدأت بإصابة الحارس الأساسي الكولومبي دافيد أوسبينا، الذي فرض نفسه ضمن أفضل حراس الموسم الحالي.

ثم تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا هداف دوري روشن للإصابة، لتتصعب الأمور أكثر فأكثر على النصر، ويتأثر الفريق بشكل كبير، خاصة في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

ورغم ذلك، تماسك النصر في معظم المباريات وحقق نتائج جيدة، حتى وصل الفريق إلى الكلاسيكو أمام الاتحاد الذي خسره بهدف دون رد، ليخسر العالمي الصدارة وتبدأ الجماهير في الانقلاب على جارسيا، بالرغم من أنه استعاد شخصية البطل للفريق الأصفر.

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جماهير النصر تخدم المنافسين

نعم كما قرأت عزيزي القارئ، جماهير النصر هي من تساعد منافسي الفريق، بمطالبتها ومحاولة التأثير على إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بضرورة إقالة جارسيا!

أي فريق يخسر أي بطولة أو أي منافسة، يكون السبب الأول هو عدم الاستقرار، وهذا ما يُريده بعض المنافسين، ويقوم الإعلاميين بخطة من أجل الوصول إلى هذا الأمر.

الوضع الآن يستحق من جماهير النصر كلها دعم فريقها والالتفاف حوله، مازال في دوري روشن بقية، ويستطيع النصر استغلال أي تعثر قد يحدث للاتحاد واستعادة السيطرة على الصدارة، ومن ثم التتويج باللقب.

Shahid