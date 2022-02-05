مسابقة شتوية تكشف التخطيط لغياب إيطاليا عن كأس العالم

حالة من الجدل أثارتها رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإطلاق بطولة من 20 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.

المنتخب الإيطالي لم يحجز حتى الآن مكانه في كأس العالم المقام بقطر هذا الشتاء، بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته خلف سويسرا.

ويحتاج أبطال أوروبا الآن خوض مواجهة فاصلة أمام مقدونيا الشمالية، قبل اللعب مع الفائز من البرتغال وتركيا.

هل تستعد الرابطة لغياب إيطاليا عن المونديال؟

كشف موقع "توتو ميركاتو ويب" عن قيام الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي ومديرة التسويق بالمسابقة، بمهمة استكشافية في نيويورك.

وجاء ذلك للتحدث إلى المذيعين والجهات الراعية، حول جدوى بطولة من 20 فريقًا من اللاعبين بأندية الدوري الإيطالي، من غير المشاركين بكأس العالم.

وهو ما فهمه البعض بأن الرابطة تتوقع عدم مشاركة إيطاليا في المونديال، بسبب صعوبة المنافسة على ملحق التأهل.

ما هو المغزى من البطولة؟

ستقام هذه البطولة التي ستضم جميع فرق الدوري الإيطالي العشرين خلال فترة كأس العالم، ولكنها لن تقام في نفس الوقت.

ودفع ذلك البعض إلى الاعتقاد بأن المسؤولين عن المسابقة، أصبحوا على استعداد لعدم تأهل إيطاليا إلى مونديال قطر.

ويمكن استخدام هذا المشروع لتأمين أرقام مشاهدة قوية من إيطاليا خلال فترة كأس العالم في حالة عدم تأهلها، وللمساهمة في تنمية صورة الدوري الإيطالي في أمريكا الشمالية.

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