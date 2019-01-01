مسؤول شبابي يكشف حقيقة تمرد جمال بلعمري

يستضيف النصر نظيره الشباب اليوم الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي

ماجد جزر

رد أحمد المسعود رئيس المركز الإعلامي في نادي الشباب السعودي بقوة على الأنباء التي تم تداولها بخصوص تمرد اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري.

وقالت تقارير أن جمال بلعمري رفض التواجد في قائمة فريقه قبل مواجهة النصر اليوم بسبب علمه التواجد على مقاعد البدلاء.

المتحدث الرسمي لنادي الشباب كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أساليب قديمة.. أكل عليها الدهر وشرب .. بهدف التأثير على اللاعب والفريق".

وأضاف المسعود: "من يعرف جمال .. وحزم إدارة الشباب .. لا يسعه إلا أن يضحك مع مثل هذه الأطروحات !.

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ويستضيف النصر نظيره الشباب اليوم الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.