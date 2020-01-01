مسؤول بالدوري السعودي يكشف حقيقة تغيير موعد الميركاتو الصيفي

تم اقتراحه لتعويض الأندية الخسائر المالية من جراء تعليق دوريات كرة القدم

أكد معيض الشهري رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم صعوبة الإبقاء على فترة الانتقالات الأولى "الصيفية" المقبلة مفتوحة.

وقال الشهري في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن هذا الأمر تم طرحه بسبب مطالب أندية أوروبية من الاتحاد الدولي "فيفا" فتح الميركاتو الصيفي.

وأكد معيض أن هذا الأمر تم اقتراحه وجاء لتعويض الأندية الخسائر المالية من جراء تعليق دوريات كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم أجمع.

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وحول وجود أي قرار جديد بشأن مواعيد سوق الانتقالات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم قال الشهري : "لم يصلنا أي خطاب من الفيفا بهذا الشأن، ومن المستحيل أن ينفذ المقترح إن وجد وتكون فترة التسجيل الصيفية مفتوحة".

وعن توقعاته للفترة المُقبلة في الميركاتو قال : "من الممكن أن يتغير موعد فترة التسجيل بسبب الظروف الراهنة، كل شيء وارد".

الجدير بالذكر أن وزارة الرياضة السعودي قد أعلنت تعليق النشاط الرياضي بشكل كامل في المملكة خوفًا من تفشي فيروس كورونا وحرصًا على سلامة الجميع.