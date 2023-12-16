مزحة بيلينجهام .. الكشف عن تفاصيل حديث نجم ريال مدريد مع إندريك

تفاصيل اللقاء الأول بين بيلينجهام ونجم ريال مدريد القادم...

ظهر إندريك، لاعب بالميراس البرازيلي الحالي، وريال مدريد المستقبلي، داخل قلعة الفريق الملكي للمرة الأولى، أثناء تواجده في إسبانيا، واجتمع مع كارلو أنشيلوتي ولاعبي الميرينجي.

ريال نجح في الظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 17 سنة بعد منافسة شرسة مع برشلونة، ومن المقرر أن ينضم للفريق بشكل رسمي في موسم 2024/2025.

ويقضي إندريك، إجازته حاليًا في مدينة مدريد، بعد مساهمته في فوز بالميراس، بلقب الدوري البرازيلي، للمرة الثانية على التوالي والثانية عشر في تاريخه، قبل أيام بعد تسجيل هدف التعادل لفريقه في المباراة الختامية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد، مقطع فيديو ظهر فيه إندريك مع المدرب كارلو أنشيلوتي، وزملائه الجدد في الفريق، كما مزح معه بيلينجهام، بسبب عدم معرفة اللغة الإنجليزية.

وكشفت التقارير الصحفية عن بعض من مقتطفات حديث بيلينجهام وإندريك، إذ أخبر اللاعب البرازيلي زميله القادم أنه لا يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، ليرد عليه النجم الإنجليزي مازحًا ويقول: "لغة إنجليزية جيدة".

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إندريك سيحضر، مباراة فريقه الجديد أمام فياريال، والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أن إندريك، صاحب الـ 17 عامًا، قد نجح في تسجيل 31 هدفًا مع بالميراس في عام 2023، وظهر مع منتخب البرازيل في مناسبتين.