مزاملة كريستيانو رونالدو مرفوضة .. نجم جديد من برشلونة يصدم النصر برده!

البداية الساخنة لسوق الانتقالات الصيفي في السعودية والحديث عن اقتراب الأرجنتيني ليونيل ميسي، لا تُنبئ نهائيًا عن تداول أخبار رفض نجم تلو الآخر يوميًا!
النصر السعودي تعاقد خلال الصيف حتى الآن مع ثنائي الوسط مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا والمدافع أليكس تيليس، لكنه لا يزال يبحث عن جناح أيمن، في ظل استهدافه للسنغالي ساديو ماني؛ جناح بايرن ميونخ الألماني، في الجهة اليسرى.
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية نقلًا عن موقع "فوت ميركاتو" فإن عثمان ديمبيلي؛ جناح أيمن برشلونة، رفض عرض مغرٍ من النصر؛ الذي يحمل شارة قيادته البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصلت قيمته لـ40 مليون يورو سنويًا، ولمدة خمس سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن العالمي كان على استعداد لدفع 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البرسا، لكن ديمبيلي رفض، وأكد رغبته في الاستمرار في صفوف العملاق الإسباني.
يذكر أن ديمبيلي يمتد عقده مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل 2023-2024م، ولديه شرط جزائي في عقده بقيمة 50 مليون يورو، يمنحه أحقية فسخه خلال يوليو الجاري.
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