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الدوري الإنجليزي الممتاز

مزاد على دي بروينه: كل تصويبة على المرمى تساوي 20 يورو!

أحمد مجدي
3:08 م غرينتش+2 12‏/11‏/2022
Kevin De Bruyne Manchester City 22102022
هل بلغت الثقة في البلجيكي هذا الحد؟

من المؤكد أن البلجيكي كيفن دي بروينه يطلق تصويبات لا تصد ولا ترد على مرمى الخصوم، يفعل ذلك مرتين أو ثلاثة ربما في كل مباراة، لكن أن يصل الأمر إلى حد الرهان على تلك التصويبات بالمال!.. هذا هو المختلف حقًا.

فقد أطلقت إحدى منصات المراهنات عطاءً على تصويبات دي بروينه خلال مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي قيمته 10 يورو للسهم مقابل أن يعود بقيمة 20 يورو لكل تصويبة على المرمى يطلقها كيفن دي بروينه أمام برينتفورد.

هذا يعني أن كل 10 تصويبات على المرمى لدي بروينه يراهن عليها أحد المشاركين في ذلك العطاء ستعني دفعه لـ 100 يورو، وانتظاره لـ 200 يورو!.

من المؤكد أن هؤلاء المتابعين الذين قرروا وضع ثقتهم في دي بروينه إلى هذا الحد سينتظرون بفارغ الصبر كل كرة يطلقها البلجيكي على المرمى، حتى لو لم تسكن الشباك.

لو كنت مكان أحد هؤلاء.. هل كنت لتراهن بهذا الرقم على تصويبات دي بروينه؟ وكم تسديدة كنت ستراهن عليها؟.

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