مزاد على دي بروينه: كل تصويبة على المرمى تساوي 20 يورو!

من المؤكد أن البلجيكي كيفن دي بروينه يطلق تصويبات لا تصد ولا ترد على مرمى الخصوم، يفعل ذلك مرتين أو ثلاثة ربما في كل مباراة، لكن أن يصل الأمر إلى حد الرهان على تلك التصويبات بالمال!.. هذا هو المختلف حقًا.

فقد أطلقت إحدى منصات المراهنات عطاءً على تصويبات دي بروينه خلال مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي قيمته 10 يورو للسهم مقابل أن يعود بقيمة 20 يورو لكل تصويبة على المرمى يطلقها كيفن دي بروينه أمام برينتفورد.

هذا يعني أن كل 10 تصويبات على المرمى لدي بروينه يراهن عليها أحد المشاركين في ذلك العطاء ستعني دفعه لـ 100 يورو، وانتظاره لـ 200 يورو!.

