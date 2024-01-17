مزاد بين الاتحاد والقادسية لخطف هذا اللاعب!

الاتحاد يعمل بقوة على حسم صفقة جديدة في الشتاء الحالي

SHAHID

يعمل مسؤولو نادي الاتحاد بقوة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد النتائج السلبية في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التوهج في 2022-2023، والذي توّجه بالحصول على ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الأربعاء، قدمت الإدارة الاتحادية، عرضًا جديدة لنادي الاتفاق؛ لشراء المدة المتبقية من عقد الجناح أحمد الغامدي، في الميركاتو الشتوي الحالي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن أن عرض الاتحاد الجديد، أقوى من الناحية المالية والمميزات الأخرى؛ من ما قدّمه القادسية، الذي يرغب في الحصول على اللاعب، بأي شكل.

وخلال الأيام الماضية.. حاول الاتحاد، إدخال الغامدي ضمن الصفقة التبادلية، التي تضمنت التنازل عن الثنائي عبد الرحمن العبود وهارون كمارا إلى الاتفاق، مقابل الحصول على قلب الدفاع الشاب سعد الموسى.

جدير بالذكر أن الاتحاد، استعار الموسى رسميًا، في الشتاء الحالي، مع أفضلية الشراء النهائي في الصيف القادم، مقابل انتقال العبود وكمارا إلى فارس الدهناء؛ لمدة 6 أشهر فقط.

SHAHID