تصريح أثار ضجة في إيطاليا والعالم الرياضي

فسر مالك مونزا سيلفيو برلسكوني تصريحه الغريب الذي وعد فيه لاعبيه بحافلة مليئة بالعاهرات إذا انتصروا على يوفنتوس أو ميلان.

رئيس وزراء إيطاليا السابق ظهر في فيديو أثناء الحديث مع لاعبيه وهو يعدهم بالمكافأة التي أثارت ضجة كبرى في الوسط الرياضي. اقرأ التفاصيل هنا.

وغرد مالك ميلان الأسبق عبر تويتر لتفسير موقفه وكتب: "لم أتوقع أو أتخيل أن جملة تقال في غرف الملابس عادة للمزاح قلتها للاعبي فريقي مونزا ستسبب كل ذلك اللغط، أشعر بالشفقة على هؤلاء النقاد".

وواصل: "فقط عدم امتلاكهم للحس الفكاهي يجعلهم في حالة الحزن تلك ويعاملون الآخرون كأعداء، ولكن نحن في موسم الأعياد ولذا، التهاني لهم أيضاً".

يذكر أن مونزا صعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالية هذا الموسم، وبعد بداية صعبة نجح في العودة للأجواء بتعيين رافائيلي بالاديني مديراً فنياً.