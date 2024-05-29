مزاح أوضح الحقيقة .. "مقلب" نيمار في رينان لودي يكشف مستقبله مع الهلال

هل يرحل الظهير البرازيلي عن الهلال؟ الإجابة أتت على لسانه..

ربما كان موقف مزاح بين صديقين، لكن طياته حملت مفاجأة عن مصير البرازيلي رينان لودي؛ ظهير أيسر الهلال، مع الزعيم.

الموقف بدأ من عند زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ جناح الفريق، الذي استغل عدم وجود لودي بجانب سيارته، ليدمر إطاراتها بألة حادة.

نيمار نشر الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقًا: "يوم للصيد وآخر للصياد، نحن متعادلان لودي".

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رد الظهير الأيسر هو ما كشف مصيره مع الزعيم، إذ كتب: "الموسم المقبل طويل، أنتظر بفارغ الصبر سيارتك رولز رويس".

حديث لودي بثقة عن انتظار نيمار في الموسم المقبل، يكذب التقارير التي تحدثت عن استغناء الزعيم عنه، نظرًا لعدم تقديم الأداء المطلوب منذ التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الماضي خلال 13 مباراة شارك بها.