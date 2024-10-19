"مريض بحاجة إلى إعادة ضبط".. تفاصيل رحلة "روحية" أنقذت توماس توخيل!

ماذا قال المدرب الألماني؟

كشف تقرير صحفي بريطاني عن الرحلة "الروحية" التي أعادت توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا الجديد مرة أخرى في أصعب فترات حياته على الإطلاق.

ففي 2022 أقيل توخيل من تشيلسي وانفصل عن زوجته، ما دفعه إلى البحث عن طريقة تمكنه من "إعادة التشغيل" على المستوى النفسي من جديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الخروج في رحلة روحية إلى الهند، مدتها 3 أسابيع على ساحل مالابار، مكنته من العودة مرة أخرى.

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انخرط توخيل في ساعات من التأمل، ولم يكن هناك أجهزة تلفزيون، مع تركيز شديد على النظام الغذائي والروتين والنوم، تحت إشراف مباشر لمعالج روحي يدعى الدكتور فينيش ديفراج.

وجد توخيل صعوبة في البداية، خاصة أن تناول السكر كان محظورًا، ما يعني عدم وجود الشوكولاتة التي يحبها.

شارك توخيل لحظات ضعفه بشكل أكثر تحررًا، إذ يقول عن ذلك: "بالنسبة لي كان نوعًا من الاحتفال لإغلاق الأشياء، ولكن أيضا لإعادة التشغيل، أشعر أنني بحالة جيدة الآن".

وحسب مقاطع الفيديو المنشورة له من رحلته الروحية، وصف توخيل نفسه بأنه "مريض" بحاجة إلى إعادة ضبط، بعد انغماسه في العمل.