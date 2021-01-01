"مرونة" من راموس وبيريز تقرب اللاعب من التجديد لريال مدريد

هل يحدث ذلك قريبًا؟

تناولت تقارير صحفية إسبانية نبأ هامًا عن أن مفاوضات تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد بدأت تتسم بالمرونة وقد تصل إلى نتيجة إيجابية خلال فترة وجيزة من الآن.

وينتهي عقد راموس بنهاية هذا الموسم وسط اهتمام عدد من الأندية الكبرى في أوروبا بالحصول على توقيعه مجانًا، وذلك بعدما رفض العرض الأول المقدم من إدارة فلورنتينو بيريز.

لكن الجديد وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي، أن ثمة مرونة بدأت في الظهور بين الطرفين (راموس وبيريز) تجعل استمرار القائد في سانتياجو برنابيو أقرب من أي وقت مضى.

الظهور الأول لبيريز في ريال مدريد بعد شفائه من فيروس كورونا حمل لقاءً سريعًا مع راموس كان وديًا وثبت خلاله أن العلاقة بين الثنائي لم تتأثر باختلاف وجهات النظر، بل لا زالت ودية وصحية إلى حد كبير.

ونتيجة المرونة من جهة، واستمرار العلاقة الجيدة التي رُسخِت أيضًا أثناء إصابة بيريز بكورونا واتصال راموس به من جهة أخرى، تسير المفاوضات بصورة نعتتها ماركا بـ"الإيجابية" للغاية في هذه الأثناء.

يظل راموس بعيدًا عن الملاعب بسبب إصابته في الركبة منذ منتصف شهر فبراير الحالي، والتي يفترض أن يعود منها في أواخر مارس، مع شائعات بأنه قد يلحق إياب دور الـ32 من دوري أبطال أوروبا أمام أتالانتا في منتصف الشهر.

الجدير بالذكر هنا أن ريال مدريد رفض طلبات راموس بالحصول على عقد جديد لمدة ثلاثة مواسم مع راتب أكبر مما يتقاضاه حاليًا، وكان عرضها ولازال عقد لمدة سنتين مع تخفيض الراتب الحالي بنسبة 10%.