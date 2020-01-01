مروان محسن : لا أعرف سبب تعرضي للنقد من الجماهير وهذه نصيحة فايلر

أضاف مروان إنه يجتهد قدر الإمكان لاستعادة مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني

أكد مروان محسن، مهاجم الأهلي المصري على جاهزية فريقه لمواجهة فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

مروان في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي أكد على أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد؛ استعدادا لتلك المواجهة المهمة، ولا يوجد سوى هدف واحد وهو الفوز بالنقاط الثلاث.

وأضاف أن المباريات الإفريقية تحتاج إلى خبرات كبيرة للتعامل معها، فيما يتعلق بحالة الجو والظروف المناخية، وسوء أرضية الملعب في معظم الأحيان، وهي أمور اعتاد عليها لاعبو الأهلي، وباتت لديهم القدرة على التعامل معها، خاصة أن معظمهم يملك سجلاً كبيرًا من الخبرات الإفريقية.

مهاجم الشياطين الحمر علق على الهجوم الذي يتعرض له من بعض الجماهير، وأكد أنه لا يعرف السبب وراء قيام البعض بانتقاده في الآونة الأخيرة، خاصة أنه عائد من إصابة شديدة في الوجه، وتم تركيب شرائح ومسامير لتثبيت عظام الوجه ويسعى لاكتساب حساسية المباريات.

وأضاف مروان إنه يجتهد قدر الإمكان لاستعادة مستواه وينفذ تعليمات المدير الفني ولو رأى الأخير أي تقصير من جانبه؛ لتم استبعاده على الفور.

وشدد اللاعب على شعوره بالضيق الشديد في بعض الأوقات؛ بسبب تلك الانتقادات، ولكنه لم يعد يلتفت إليها، خاصة أن معظمها ليست في محلها على الاطلاق.

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وحول نصيحة المدير الفني فايلر له، أكد مروان إنه نصحه بعدم الالتفات لأية انتقادات، والتركيز في الملعب فقط، وهو ما يعمل علي تطبيه بالفعل.

وأنهى مروان محسن تصريحاته متمنيًا فوز الأهلي اليوم أمام بلاتينيوم للاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وتحقيق الهدف بالتأهل للدور الثاني.