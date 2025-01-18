مروان الصحفي فقد ميزته الكبرى في بلجيكا .. وفيصل الغامدي مثل "غثاء السيل" أمام كلوب بروج

بيرشكوت يواصل معاناته ويسقط برباعية كلوب بروج..

وتتواصل معاناة فريق بيرشكوت، الذي يضم الثنائي السعودي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، بالخسارة أمام مضيفه كلوب بروج، بنتيجة (4-2)، على ملعب يان بريدل، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري البلجيكي.

وتقدم جوستاف نيلسون وهوجو فيتليسين بهدفين سريعين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 19 و22، فيما وقّع القائد هانز فاناكين على الهدف الثالث بين قدمي الحارس شينتون في الدقيقة 77، بينما رد أيوبا كوسياه بهدف تقليص الفارق لبيرشكوت في الدقيقة 80، وأضاف ماركو ويمانس على الهدف الثاني لرفاق الثنائي السعودي في الدقيقة 90+2، قبل أن ينهي نيلسون مهرجان الرباعية بالدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

ولا يزال بيرشكوت غائبًا عن الانتصارات، للمباراة السادسة على التوالي، منذ فوزه على سيركل بروج، في الأول من ديسمبر الماضي، ليواصل مكانه في ذيل الترتيب العام، برصيد 13 نقطة من 22 مباراة، فيما رفع كلوب بروج، رصيده إلى 47 نقطة، ليحتل وصافة الدوري، بفارق نقطة عن جينك المتصدر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي في مباراة بيرشكوت وكلوب بروج..

مروان الصحفي .. طالت استراحة المحارب

قبل بضع مباريات، تحول مروان الصحفي إلى "معشوق" جماهير بيرشكوت، والتي باتت تنتظر منه الكثير، حيث امتاز بقدرته على التسجيل من أنصاف الفرص والاختراق بين المدافعين بمهاراته الفردية وقدرته على المراوغة.

ولعل ميزة الصحفي الأبرز التي كشفت عنها مبارياته مع بيرشكوت، هي قدرته على التسجيل أمام كبار الدوري البلجيكي، بعدما سجل هدفين في شباك أندرلخت بالجولة 11، وهدفين أمام كلوب بروج بالجولة 14، ثم عاد وهز شباك أندرلخت في الجولة 17.

ولكن، يبدو أن الصحفي فقد تلك الميزة الكبرى، وبات غير قادر على التسجيل، سواءً في الفرق الكبرى أو الصغرى، حيث واصل غيابه عن التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي، رغم أنه خرج من المباراة، بكونه الأكثر انطلاقًا بالكرة بين الفريقين "35 مرة".

ليس ذلك فقط، بل يبدو الصحفي وكأنه فقد حاسة التسديد أيضًا، حيث لم يسدد كرة واحدة على المرمى، واكتفى بتسديدة قطعها الدفاع، وأخرى مرت خارج المرمى، كما بدا مروان غير قادر على التعامل مع اشتداد الرقابة، والتي جعلته في بعض الأحيان، محاصرًا من قِبل ثلاثة لاعبين، رغم أنه أيضًا، قدم مهارات جيدة خلال المواجهة، بين مراوغة الدفاع وصناعة الفرص.

وأهدر مروان الصحفي فرصة غريبة لبيرشكوت في الدقيقة 76، بعدما كان في وضع انفراد داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه كرة عرضية، إلا أنه لم ينجح في استغلالها، ليسددها بغرابة بجوار القائم الأيمن.

وغادر الصحفي ملعب المباراة للتبديل في الدقيقة 84، ليكتفي بـ19 لمسة للكرة فقط، قدم خلالها 11 تمريرة صحيحة، بنسبة دقة 73%، كما قدم تمريرة مفتاحية، وصنع تمريرة طويلة ناجحة، بينما فقد الاستحواذ على الكرة 5 مرات.

فيصل الغامدي .. حصن "غير" منيع

بشكل عام، اعتمد المدير الفني ديرك كاوت، على خطة لعب "4-4-2"، بتواجد فيصل الغامدي في منطقة الوسط، ومنحه أدوارًا دفاعية في ظل الضغط الهجومي المتواصل من قِبل كلوب بروج، مع محاولات صنع الفرص.

ما يميز الغامدي هو الانتشار في الملعب، بمساحة 10.6 كيلومتر، ودقة تمريراته التي بلغت 89%، بـ39 تمريرة صحيحة، إلا أنه ظهر في عدة لقطات غير قادر على إيقاف الفرص الهجومية، وبدا ترجمة لدفاع بيرشكوت الذي كان سهل الاختراق، في العمق أو بالعرضيات بين الأطراف، كما عانى فيصل من عدم اللحاق بالتحولات الهجومية السريعة من أصحاب الأرض، أثناء التراجع للخلف.

وظهر الغامدي في لقطتي الهدفين الأول والثاني، حيث نجح نيلسون وفيتليسين من تسديد الكرة وسط تكتل دفاعي كان مثل "غثاء السيل" من بيرشكوت، حيث كانت النسبة المحتملة للهدف الأول 9%، والثاني 14%، إلا أنهما تمكنا من تسجيل الكرتين.

وتمكن الغامدي من لمس الكرة 58 مرة، قدم خلالها تمريرة مفتاحية، بينما أرسل كرتين عرضيتين غير ناجحتين، فيما بلغت نسبة نجاحه في المنافسات الثنائية الأرضية 50%، ولم يستخلص الكرة سوى مرة واحدة.