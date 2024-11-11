نسخة مصغرة منه .. مروان الصحفي يحصل على لقب "أسطورة برشلونة" بعد تألقه مع بيرشكوت!

مروان الصحفي يواصل التألق مع بيرشكوت أمام عمالقة بلجيكا..

قدم الدولي السعودي مروان الصحفي، ليلة سعيدة لجماهير بيرشكوت، بعد إحرازه هدفين في مرمى كلوب بروج، في إطار الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري البلجيكي.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل (2-2)، إلا أن ذلك لم يمنح جماهير بيرشكوت من التغني بمروان الصحفي والهتاف باسمه في المدرجات، بعدما نجح المهاجم السعودي في العودة بفريقه، وقلب تأخره بهدفين لتعادل سريع في الدقيقتين 53 و55 من عمر اللقاء.

هذا التألق دفع الإعلامي الرياضي تركي العجمة، لإطلاق لقب جديد على مروان الصحفي، واصفًا إياه بـ"إيتو الصغير"، على غرار الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو، الذي كان أحد عناصر كتيبة بيب جوارديولا في موسم السداسية التاريخية عام 2009.

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وقال العجمة، عبر برنامج "كورة"، إن مروان الصحفي وجه رسالة بأنه يملك الإمكانيات، وباتت مهمته هي تطوير إمكانياته مع فريقه البلجيكي والحفاظ على مستواه، وإلا التحول إلى لاعب سعودي تألق بشكل مؤقت ثم اختفى، معربًا عن تمنياته بمواصلة تألق الصحفي وأن يظل في الملاعب الأوروبية.

ورد الناقد الرياضي محمد الصدعان، بأن أهداف مروان الصحفي تدل على ذكاء اللاعب ونضوجه، والدليل الهدف الذي سجله بعد تمريرة فيصل الغامدي، ونجاحه في كسر مصيدة التسلل ومراوغة الدفاعات، ما يدل على عقليته الكبيرة، مضيفًا أن لقب "إيتو الصغير" يليق به، وينتظره مستقبل كبير خارج حدود بيرشكوت.

وانتقل مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى صفوف بيرشكوت على سبيل الإعارة من نادي الاتحاد، حتى نهاية الموسم، فيما أصبح الثنائي عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق البلجيكي.