"مرهق وبحاجة إلى قرار سريع".. ليونيل ميسي يعيش أصعب أيامه!

الأرجنتيني ليونيل ميسي يتعرض لضغوطات كبيرة في الوقت الحالي

خطوة فاصلة في مسيرة ليونيل ميسي تلك التي سيأخذها الأيام القليلة المقبلة، ولم يعد يخفى على أحد أن الأرجنتيني يريد العودة إلى برشلونة، لكن كل شيء رهن الكثير من التدابير الروتينية والبيروقراطية.

صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني تشير إلى أن ليونيل ميسي "متعب" و"يشعر بالحاجة لاتخاذ قرار" في أسرع وقت ممكن.

يفكر ميسي في التدابير المادية بكل تأكيد، لكن وفقًا للصحيفة فإن الضغوطات التي تقع على كاهله وتحديدًا الضغوط العائلية تجعله متعجلًا لاتخاذ قرار سريع.

يدرك ميسي أن الخطوة التي اتخذت قبل عامين بالرحيل عن الفريق الكتالوني لم تكن تداعياتها النفسية سهلة، لذلك فإن آخر شيء يفكر به هو المال حاليًا، وإنما يستعجل الحسم وينتظر رد فعل برشلونة النهائي وكذلك رابطة الليجا حيال المسائل الاقتصادية التي ستجعل عودته ممكنة أو غير ذلك.