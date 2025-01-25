مرموش: هدفي الملغي منحني شعورًا فريدًا.. وهذا دور هالاند في تأقلمي!

مرموش يكشف عن دور هالاند معه في مانشستر سيتي...

كشف عمر مرموش، الوافد الجديد لنادي مانشستر سيتي، عن دور زميله إرلينج هالاند، في زيادة الانسجام بينه وبين زملائه داخل صفوف الفريق، معبرًا عن سعادته بظهوره الأول مع السيتيزينز.

وشارك مرموش، في مباراته الأولى مع سيتي، أمام تشيلسي، والتي انتهت بفوز سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مواجهات الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

ونجح النجم المصري، في تسجيل أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف، لوجود تسلل.

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وقال مرموش في تصريحات لقناة "بي إن سبورت": "شعور غير طبيعي كان إحساس رائع للغاية، كانت ستكون بداية مميزة إن سجلت الهدف، ولكن في النهاية الفريق انتصر".

وتابع: "منذ وصولي والانسجام بيني وبين هالاند، يسير بطريقة رائعة إنه يتحدث معي ويحاول أن يدخلني في أجواء الفريق إنه شخص جيد جدًا، ولاعب مذهل، أنا سعيد حقًا لوجود في هذا الفريق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لمواجهة كلوب بروج، مساء الأربعاء القادم في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن يحل ضيفًا على آرسنال، مساء الأحد القادم، في الدوري الإنجليزي.