بادرة أمل في مركز موسى ديابي .. وموعد انضمام فابينيو لمعسكر الاتحاد بدبي "بعد ظروفه الخاصة في بلاده"

عودة لاعب الاتحاد من الإصابة قبل ودية الخليج الإماراتي..

ينتظر فريق الكرة بنادي الاتحاد، قدوم البرازيلي فابينيو تفاريس، لاعب وسط الفريق، إلى معسكر دبي، حيث يجري العميد تحضيراته الميدانية في فترة التوقف، تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

وذكر الاتحاد، عبر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة (إكس)، بأن فابينيو سيلتحق بمعسكر الفريق في دبي، مساء الإثنين المُقبل، بعد حصوله على إذن من الجهازين الإداري والفني، إثر ظروف خاصة له في بلاده.

وأدى الاتحاد تدريباته، في ثاني أيام معسكره في مدينة دبي، على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي، لوران بلان؛ حيث تركز التدريب الصباحي على الجوانب البدنية التي أداها اللاعبون في صالة اللياقة البدنية والملعب، فيما شهد المران المسائي، تدريبات فنية، بعد أن وزع المدرب اللاعبين إلى مجموعتين.

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وتلقى الجهاز الفني للاتحاد، بادرة أمل في أزمة مركز الجناح الأيمن، بعد عودة اللاعب عبد العزيز البيشي للمشاركة في التدريبات، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، فيما يواصل موسى ديابي، برفقة المدافع أحمد شراحيلي، التقدم في برنامجهما العلاجي، تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق.

وعانى الاتحاد من أزمة الجناح الأيمن، في مبارياته الأخيرة قبل فترة التوقف، في ظل إصابة الفرنسي موسى ديابي، بالتواء في الكاحل الأيسر، وإصابة في أربطة المفصل، وتحديد مدة غياب عن الملاعب، 8 أسابيع، فضلًا عن إصابة عبد الإله هوساوي، في مباراة الاتفاق، بينما اعتمد بلان، على عبد الرحمن العبود، لشغل المركز في مباراة الكلاسيكو أمام النصر بعد غياب استمر 3 شهور.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة ودية أمام الخليج الإماراتي، الأربعاء المُقبل، قبل سفره إلى صلالة، لمواجهة النصر العماني يوم الجمعة، قبل انتهاء المعسكر في اليوم التالي.

ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، فيما يلتقي الفريقان في 7 يناير المُقبل، عقب العودة من فترة التوقف، لخوض مباراة كلاسيكو الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.