مركز متأخر لأنشيلوتي وتشافي وظهور مفاجئ لسيميوني بقائمة أكثر المدربين تقاضيًا للرواتب

قائمة صادمة لأعلي المدربين تقاضيًا للرواتب في العالم

واصلت صحيفة ليكيب الفرنسية نشر قوائمها للرواتب؛ هذه المرة القائمة كانت عن أكثر المدربين تقاضيًا للأجر في العالم والتي قد يتفاجأ البعض لورود بعض المدربين في مراكز متقدمة أو حتى متربع القائمة.

ونشرت الصحيفة الفرنسية اليوم الخميس قائمة بأعلى 30 لاعبًا تقاضيًا للرواتب والتي شهدت تفوق الفرنسي كيليان مبابي على كل لاعبي العالم.

لمعرفة قائمة اللاعبين ومركز محمد صلاح ومن هزمه من لاعبي إفريقيا. اضغط هنا.

نشرت ليكيب قائمة أخرى برواتب المدربين السنوية والتي تربع على سلم ترتيبها الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد براتب سنوي قدره 29.846.244 جنيه إسترليني.

فيما يلي سنستعرض باقي القائمة بالمراكز والرواتب السنوية بالجنيه الإسترليني:

2-بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي- 19.721.724

3-يورجن كلوب مدرب ليفربول- 15.714.096

4-جراهام بوتر مدرب تشيلسي- 11.917.404

5-ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس- 11.284.620

6-توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ- 10.547.589

7-كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد- 9.597.204

8-سيميوني إنزاجي مدرب إنتر- 8.753.484

9-جوزيه مورينيو مدرب روما- 8.120.712

10-تشافي ألونسو مدرب باير ليفركوزن- 4.397.832

11-نيكو كوفاتش مدرب فولفسبورج- 3.522.480

12- تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة- 3.374.832

تجدر الإشارة إلى أن قائمة ليكيب للرواتب سواء للاعبين أو المدربين كانت بالرتاب قبل الضرائب أي أن قيمة الراتب الفعلية التي يتقاضاها اللاعب أو المدرب ستقل بحسب تعريفة الضرائب في كل دولة.