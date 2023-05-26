مركز التحكيم يعلن قراره في قضية النصر وكنو .. "الاتحاد يعرف مصيره أخيرًا"

مركز التحكيم الرياضي يسدل الستار على قضية الموسم أخيرًا

اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي، قراره النهائي في استئناف نادي النصر، ضد مشاركة النجم الدولي محمد كنو مع الهلال، في ديربي الرياض الكبير، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

النصر قدّم استئنافًا أمام مركز التحكيم؛ للحصول على نقاط الديربي "كاملة"؛ بحجة أن كنو شارك مع نادي الهلال، دون انتهاء مدة إيقافه "4 أشهر"؛ وهي العقوبة التي تعرض لها، بعد تجديد عقده مع الزعيم، على الرغم من توقيعه لقلعة العالمي.

وأعلن الإعلاميان أحمد العجلان وعبد العزيز العصيمي، رفض "التحكيم"، استئناف نادي النصر بشكل رسمي، مع تأييد نتيجة مباراة الديربي.

وكشف العجلان عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن المركز أرسل قراره إلى جميع أطراف القضية، والذي جاء بالإجماع من المحكمين والمرجح.

وأشار العجلان، إلى إلزام المركز، نادي النصر بدفع مبلغ 92 ألف ريال، رسوم تكاليف التحكيم، في القضية التي رفعها ضد مشاركة كنو مع الزعيم الهلالي.

جدير بالذكر أنه بهذا القرار، يتجمد رصيد نادي النصر عند النقطة 63، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"، قبل جولتين من النهاية.