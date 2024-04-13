مرفوض في الأهلي .. صراع على نجم النصر من أندية سعودية!

هل يفرط النصر في نجمه الشاب؟

SHAHID

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك 3 أندية سعودية، تفاوض مختار علي نجم نادي النصر المعار إلى صفوف نادي الفتح خلال الموسم الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي القادسية الذي يتصدر حاليًا دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، في مقدمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع مختار علي.

وأضافت الصحيفة أن عقد مختار علي ينتهي بنهاية شهر يونيو 2025، الأمر الذي يعني بقاء موسم كامل في عقده مع العالمي.

وقرر النصر تأجيل مناقشة مصير مختار علي مع الفريق، حتى نهاية مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، ومعرفة التقرير الفني النهائي بشأنه، خاصة وأنه لاعب أساسي في صفوف المنتخب السعودي.

وتألق مختار علي خلال الموسم الحالي رفقة نادي الفتح، ليفرض نفسه على تشكيل فريقه، وتبدأ الأندية السعودية في البحث عن الحصول على خدماته.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

يُذكر أن المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي، رفض فكرة التعاقد مع مختار علي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

SHAHID