مرشح لرئاسة برشلونة: نيمار سيكون رخيصًا ويمكن ضمه

هل بات الباب مفتوحًا أمام نيمار للعودة إلى برشلونة؟

قال جوردي فاري المرشح لرئاسة نادي برشلونة إن التعاقد مع نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة سيكون ممكنًا نظرًا لأن سعر النجم البرازيلي سيكون في المتناول.

نيمار يريد العودة إلى برشلونة وميسي يريد اللعب بجوار صديقه البرازيلي، لذلك يتحدث الجميع في النادي الكتالوني حاليًا عن قضايا النجمين بشكل رئيسي قبل الانتخابات.

الحديث حول حالة ميسي يتصدر العناوين في برشلونة نظرًا لاحتمالية رحيل الهداف التاريخي للنادي الكتالوني وأكثر من سجل أهداف بقميص فريق واحد بنهاية الموسم الحالي.

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حول ذلك، يقول جوردي فاري المرشح لرئاسة نادي برشلونة إن هناك إمكانية لضم نيمار في الصيف المقبل وإعادته إلى الفريق الكتالوني من جديد على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وأضاف: "نيمار هو أحد لاعبي كرة القدم الذين نفكر فيهم من أجل مستقبل برشلونة، ولكن يجب اختيار اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم من قبل المدير الرياضي"

وتابع: "خلال لقاءاتنا الماضية، أكدنا بالفعل أنه لا يوجد سوى عدد قليل من اللاعبين في العالم بمستوى برشلونة في الوقت الحالي، وبالطبع نيمار واحد منهم"

وأردف: "المعلومات جاءت تؤكد أننا تحدثنا مع العديد من اللاعبين، لقد تحدثنا مع العديد من الأشخاص لأنه يتعين علينا إعداد مشروع حقيقي في ذلك الوقت"

وأكد: "سنصل إلى النادي في 25 يناير وستكون هناك فترة انتقالات شتوية لمدة أربعة أيام، وفي هذا الصدد، تحدثنا مع العديد من اللاعبين، ومع نيمار أيضًا"

وحول المبلغ المالي لضم نيمار قال: "عندما تدفع للاعب من هذا النوع، فهذا ليس مبلغًا كبيرًا مهدرًا، إنه استثمار وعليك الاستثمار في الأصول لتنمو ومع نيمار لا يمكن أن يكون الأمر مختلفًا، مقارنة بحجمه سيكون الأمر رخيصًا"

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب على مستوى النتائج خاصة فيما يخص الدوري الإسباني الذي حقق فيه أسوأ انطلاقة له منذ أكثر من 25 عامًا، والجميع ينتظر الانتخابات والرئيس الجديد حتى تنتهي الفوضى.