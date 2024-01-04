مرشح لجائزتين أيضًا .. كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة عالمية جديدة!

رونالدو يواصل إبهار الجميع

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يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، لن يُضيع وقت أبدًا خلال الفترة الحالية، حيث توج بجائزة عالمية جديدة.

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وأعلن حساب "جوائز جلوب سوكر" عن فوز رونالدو بجائزة مارادونا لأفضل هداف في العالم، وذلك من جلوب سوكر دبي.

رونالدو اعتلى قائمة هدافي العالم لعام 2023 برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي صاحبي المركز الثاني والثالث برصيد 52 هدفًا، وأيضًا النرويجي إيرلينج هالاند الرابع بـ50 هدفًا.

كما أن الحساب كشف عن أن رونالدو أصبح الهداف التاريخي للعالم برصيد 873 هدفًا، حيث ينافس أيضًا على جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط واللاعب المفضل لدى الجماهير في حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر الذي سيقام يوم 19 يناير الجاري.

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ويتصدر رونالدو قائمة هدافي دوري روشن السعودي الموسم الحالي برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال بفارق 3 أهداف.

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