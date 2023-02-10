مرشح فوق العادة لجائزة بوشكاش .. هدف مذهل من رومارينيو ضد العدالة

هدف من أهداف الكبار في الدوري السعودي

سجل رومارينيو مهاجم الاتحاد هدفًا مذهلًا ضد العدالة في المباراة المقامة بين الطرفين حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

المهاجم البرازيلي سدد الكرة على الطائر مباشرة وبمقصية خلفية مذهلة بعد تمريرة عرضية من إيجور كورونادو، وذلك عند الدقيقة الـ20 من اللقاء.

الهدف ليس فقط أجمل أهداف الموسم في الدوري السعودي، بل هو أحد أجمل أهداف البطولة في تاريخها وهو مرشح فوق العادة لجائزة بوشكاش 2023 المقدمة من فيفا لأجمل هدف في العام.

شاهد الهدف المذهل أدناه ..

يُشار إلى أن رومارينيو هو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب مع الاتحاد، حيث سجل بقميصه 74 هدفًا منهم 62 في الدوري السعودي.