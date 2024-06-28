مرشح رئاسي سابق لبرشلونة: سأبيع كل لاعبي الفريق إلا هذا!

كل لاعبي برشلونة معروضون للبيع عدا لاعب...

كشف جوردي ماجو، المرشح الأسبق لرئاسة نادي برشلونة، أنه لو تولى مهمة رئاسة الفريق الكتالوني، كان سيبيع كافة اللاعبين الشباب، باستثناء لاعب واحد فقط.

ويعاني برشلونة، من أزمة مالية على مدار السنوات الماضية، مما أثر على نشاط تعاقدات الفريق، وتحاول الإدارة الحالية برئاسة جوان لابورتا حل تلك الازمة بالتخلي عن بعض لاعبي الفريق، وخفض الرواتب.

وقال ماجو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "يجب على برشلونة، أن يشترى اللاعبين بسعر منخفض ويبيعهم بسعر عالٍ، من السهل قول ذلك ولكن من الصعب تنفيذه".

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وتابع: "إذا وصل عرض إلى جافي بقيمة 90 او 100 مليون، فبكل تأكيد سأبيعه، وسنجد لاعب آخر مثله في الأكاديمية، ربما حديثي هذا لن يعجب الكثير من الناس، ولكن هذا هو رأيي".

وأضاف: "وإذا دفع أحد الفرق 90 مليون يورو، من اجل التعاقد مع كوبارسي، سأوافق بالتأكيد وأبيعه، أنا متأكد أن لدينا مدافع رائع آخر في الأكاديمية".

وأكمل: "سأبيع كافة اللاعبين لأن جميعهم لديهم بدائل، إلا لامين يامال، فهو ميسي القادم، وسيسد تلك الفجوة في الفريق إنه يبلغ 16 عامًا فقط، يجب توخي الحذر معه، فبين الحين والآخر نظهر موهبة مثله".