من مرسول بارك إلى الجوهرة المشعة .. يا قلب لا تحزن!

محيط الرعب هو الاسم الأكثر واقعية لهذين الملعبين

Shahid

"الجوهرة المشعة" اسم عندما تسمعه يتبادر لذهنك، في الظروف الطبيعية، على الفور المدرجات الممتلئة والمتشحة باللون الأصفر، وصوت رنان ينشد "جدة كده إتي وبحر" أو "يمشي كدا كدا" وغيرها من أهازيج جمهور الاتحاد.

لكن إذا تبادر لذهنك قبل كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد والهلال، فهو يتشح باللون الأزرق على غير عادته..

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الجوهرة المشعة أو ملعب الملك عبد الله الرياضية استضاف اليوم الخميس، كلاسيكو الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، والذي انتصر به الزعيم بهدف نظيف.

انتصار الزعيم جاء رغم الغيابات الكثيرة في صفوفه للإصابات، ورغم تواضعه الفني في المباريات الأخيرة وتراجع مستوى غالبية نجومه، لكن الكلاسيكو غير.

هذا السقوط للنمور في الجوهرة المشعة هو استمرار لسلسلة الهزائم التي يتلقاها أمام الهلال على الملعب نفسه..

آخر انتصار للعميد أمام الزعيم على الجوهرة المشعة يعود لـ30 من أكتوبر 2015، وقتما انتصر برباعية مقابل ثلاثية، ضمن الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

منذ ذلك الحين، تقابل الفريقان على الملعب نفسه سبع مرات، هُزم الاتحاد خمس مرات، وتعادلا مرتين، فيما لم يحقق النمور أي انتصار في معقلهم.

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وضع الاتحاد الحرج على ملعبه يشبه وضع النصر أمام الهلال أيضًا في مرسول بارك؛ معقل العالمي..

العالمي كذلك في ديربي الرياض لم يحقق أي انتصار على ملعبه مرسول بارك، منذ أن حصل على حق الانتفاع به في نوفمبر 2020.

النصر استضاف الهلال منذ ذاك التاريخ في خمس مباريات، خسر منها ثلاث، وتعادل في واحدة وفاز في لقاء وحيد، وخلال تلك المباريات ودع كأس الملك من دور ربع النهائي، وودع دوري أبطال آسيا من دور قبل النهائي.

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إذًا يبدو من المنطقي أن يتم تغيير اسمي الجوهرة المشعة ومرسول بارك إلى محيط الرعب، اسم ملعب الهلال في السابق!

Shahid