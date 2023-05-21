مرحلة حرجة في تاريخه .. وليد معاذ يحذر جمهور الأهلي من الفتن

الأهلي عبر بسلام من دوري يلو، لكن القادم أصعب..

طالب وليد معاذ؛ رئيس الأهلي السعودي، جماهير ناديه بالهدوء خلال الفترة الحالية، وعدم السعي وراء كل ما يثار حول النادي، في ظل الفترة المهمة التي يمر بها حاليًا.

الراقي عبر بسلام من موسم صعب في دوري يلو للدرجة الأولى، حسم خلاله عودته لدوري روشن في الموسم المقبل، قبل الجولة الأخيرة، وتتجهز الإدارة حاليًا لمهمة أصعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال معاذ، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أقول للجمهور لا تستنتجوا أي شيء إلا ما تتحدث عنه الإدارة فقط، لا تحاولوا الوصول لأي استنتاجات، والله يوفق اللاعبين ويفرحونا".

وأضاف حول الموسم المقبل: "نحضر لمعسكر الفريق في الصيف، حددنا خيارات عامة، والأفضل سنتفق عليه مع الجهاز الإداري والفني".

وحول تجهيز تأشيرات بعض اللاعبين وربطها باستمرارهم مع الفريق، أوضح: "هذا عمل روتيني فقط لا غير".

جدير بالذكر أن الراقي يحتل صدارة جدول ترتيب دوري يلو برصيد 68 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط على أقرب منافسيه، مع بقاء جولتين فقط على النهاية.

وينتاب القلق جماهيره في ظل قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، قرارًا بمنعه من التعاقدات لفترتين مقبلتين، إثر تراكم القضايا الخارجية عليه، لكن يعمل مجلس وليد معاذ على رفع الإيقاف حاليًا.