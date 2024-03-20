قبل مرحلة الحصاد .. الكشف عن موعد عودة سلطان الغنام إلى مباريات النصر

تطورات مهمة في إصابة سلطان الغنام..

SHAHID

عانى نادي النصر السعودي خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، من عديد الإصابات المؤثرة؛ حيث كان سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم، أحد الضحايا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر الذي ودع أبطال آسيا من دور ربع النهائي، مع احتلال المركز الثاني في دوري روشن السعودي، تنتظره عديد المباريات الهامة، بعد فترة التوقف الدولي الحالي؛ خاصة في نصفي نهائي السوبر وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق.. زفّ الإعلامي الرياضي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، بشرى سارة إلى جماهير قلعة العالمي، بشأن الحالة الصحية للغنام.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

العنزي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن تحسن كبير في "إصابة" الظهير النصراوي المتألق.

وأعلن الإعلامي الرياضي المقرب من النصر، أن سلطان الغنام سيكون جاهزًا، للمشاركة في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، بعد فترة التوقف الدولي الحالي، بشكل طبيعي.

SHAHID