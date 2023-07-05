"مرحبًا بك في مدريد".. مبابي يثير الجدل بعد حضوره الحفلة البيضاء!

مبابي يستمر في إثارة الجدل بشأن مستقبله

خطف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الأنظار إليه أثناء احتفاله مع أكبر الأسماء في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء.

وظهر مبابي في "حفلة بيضاء" استضافها رجل الأعمال الأمريكي مايكل روبين، احتفالاً بيوم 4 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم إقامة الحفل في قصر روبن بريدجهامبتون الذي تبلغ قيمته 50 مليون دولار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة Fanatics وهي الرائدة عالميًا للبضائع الرياضية المرخصة.

وحضر الحفلة العديد من المشاهير مثل ليوناردو دي كابريو وجنيفر لوبيز وبن أفليك وبيونسيه وجاي زي وكيندال جينر وجوستين بيبر، ونجوم الرياضة أسطورة اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي جنبًا إلى جنب مع جيمس هاردن وميكا بارسونز.

وبعد حضور الحفل نشر مبابي صورة لنفسه مع مغني الراب الأسطوري جاي زي، وكتب الموسيقار في التعليقات: "قلبك أبيض؟ مرحبا بك في مدريد."

ومازال مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان غامضًا وارتبط النجم الفرنسي ارتباطًا وثيقًا بالانضمام لفريق ريال مدريد.