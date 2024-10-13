مرت السنوات ولكن.. كافو يبكي بسبب موقف استثنائي من أنشيلوتي في ميلان!

الدموع تغالب أسطورة البرازيل..

تأثر كافو أسطورة كرة القدم البرازيلية بشدة، وهو يتذكر موقفًا مؤثرًا مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حين كانا معًا في ميلان الإيطالي (2003-2008).

وقال كافو في كلمته خلال مهرجان رياضي سنوي تنظمه صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "في ميلان كان أنشيلوتي بمثابة الأب والمدرب والصديق لي".

وأضاف اللاعب البرازيلي الذي اعتزل كرة القدم قبل 14 عامًا، وهو يذرف الدموع، بينما يتذكر كيف ساعده المدرب الإيطالي في تجاوز واحدة من أصعب مراحل حياته: "علمت أن والدي أصيب بالسرطان ولم يكن بحالة جيدة، وبالكاد... [يجهش بالبكاء]. لا أحب الحديث عن هذا الأمر لأنه يؤثر بي كثيرًا".

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وواصل: "قلت لأنشيلوتي يجب أن أذهب إلى البرازيل، فاتصل بي وسألني لماذا، أخبرته أن والدي ليس على ما يرام، فأجاب أنه في غضون أسبوع لدينا تصفيات دوري أبطال أوروبا في ميلانو".

وأوضح: "أخبرته أنني سأذهب في الصباح، وأرى والدي وأعود في الليل، حيث تستغرق الرحلة 12 ساعة بالطائرة، فأعطاني الإذن وأخبرني أنه لن يتحدث إلى أي شخص، قال اذهب وعُد، ثم إذا كنت تستطيع اللعب فلا بأس، وإذا لم تكن جاهزًا، فسأعتني بالأمر".

وختم: "تمكنت من السفر إلى البرازيل، ذهبت إلى المستشفى وعدت مباشرة إلى ميلانو، أجرينا حصة تدريبية في الصباح ولعبنا في المساء، وفزنا 1-0 وكانت التمريرة الحاسمة لي".