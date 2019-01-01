رئيس الزمالك: لم نتردد في التعاقد مع كارتيرون

مرتضى منصور يرحب بالمدرب الفرنسي على طريقته الخاصة.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن قرار التعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق، تم اتخاذه من اللحظة الأولى، ولم يتم التفكير في أي مدرب غيره.

الزمالك أعلن إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق، بعد الخسارة التي تلقاها الأبيض من مازيمبي الكونغولي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

منصور قال خلال مقطع فيديو نشره على حسابه: "لم نفكر في فينجادا أو غيره مع الاحترام الكامل له، ولكن عندما عرض علينا كارتيرون، وافقنا على الفور التعاقد معه".

رئيس الزمالك تابع: "المدرب الفرنسي له شخصية مميزة، وتوج بكأس السوبر الإفريقي مع الرجاء المغربي، وقدم مستويات طيبة مع وادي دجلة، ووصل مع الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

بعد توليه المسؤولية - جلسة تعارف بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

مرتضى واصل: "نرحب بالفرنسي كارتيرون، وسيتابع مباراة الشرقية من المدرجات، ثم سنتوجه لتناول وجبة العشاء".

كارتيرون علق من جانبه على تصريحات رئيس الزمالك، حيث قال: "سأذل قصارى جهدي مع الفريق، وأشكر الجميع ونحتاج للدعم والمساندة من جانب الجماهير".

ويضم الجهاز المعاون للمدرب كارتيرون كلًا من: "سامي الشيشيني مدرب عام، أمير عبد العزيز مدرب مساعد، عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى، أنطونيو مدرب احمال، وأمير مرتضى مشرف على الكرة".