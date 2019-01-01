رئيس الزمالك: سأجتمع بـ"ميتشو" و300 ألف غرامة على مؤيديه

هل يقرر الزمالك إقالة ميتشو بعد عقد جلسة مع يوم الإثنين؟

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه سيعقد جلسة مع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأبيض، بعد العودة من الكونغو، للحديث معه عن بعض الأمور.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر فيديو نشره حساب نادي الزمالك: "أتحدث إلى جماهير الزمالك التي تعد بالملايين، وكل من يعلم أننا نعمل بكل جهد لتحقيق الإنجازات، هناك خطأ من اللاعبين والجهاز الفني بكل تأكيد".

رئيس الزمالك تابع: "سنعقد جلسة مع ميتشو يوم الإثنين، بعد وصوله إلى مصر، هناك بعض الظروف التي سنطلب منه الحديث عنها قبل الخوض فيها، لأنها تخصه وحده".

وأردف: "ما ظهر من اللاعبين لا يمثل نادي الزمالك، ولا مستحقات للاعبين، وهل يعقل أن يطلب لاعب 100 ألف جنيه متأخرة من أصل العقد الذي قيمته 7 ملايين جنيه؟ لقد حصلت على عقدك بالكامل ولك راتب شهري 100 ألف جنيه، وتطلب الحصول عليه".

منصور واصل: "هناك لاعب كان يحصل على 3 ملايين، وطلب رفع عقده إلى 10 ملايين ووافقنا، وطلب 10 آلاف جنيه بدل سكن، بالرغم من أنه يمتلك فيلا، ولكننا وافقنا على طلبه، أين هذا اللاعب؟ هو الآن في طي النسيان".

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وأشار رئيس الزمالك إلى أن الإدارة فقط هي من تحدد موقف ميتشو وليس اللاعبين، وإذا أرادوا تأييده فيحدث هذا داخل الملعب وعليهم اللعب بـ"رجولة"، وسيتم حسم الأمر في الواحدة ظهر الإثنين.

واختتم مرتضى منصور تصريحاته، مشددًا على توقيع غرامة 300 ألف جنيه على كل لاعب بالزمالك، قام بنشر رسائل تأييد ودعم للمدرب الصربي ميتشو، بناءً على لائحة النادي.

الزمالك خسر من مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.