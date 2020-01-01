ما هي تفاصيل أزمة مرتضى منصور مع اللجنة الأولمبية؟

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا ما هي قرارات اللجنة الأولمبية المصرية تجاه مرتضى منصور رئيس الزمالك وماذا فعل ليتم إيقافه ومخاطر القرار..

لا صوت يعلو في مصر فوق صوت أزمة مرتضى منصور، رئيس الزمالك، مع اللجنة الأولمبية المصرية، خصوصًا وفي ظل التوقيت الحرج الذي خرج فيه قرار اللجنة ولقيّ انتقادات حادة بسببه.

الزمالك يستعد للدخول إلى فترة هي الأهم في عام 2020 بالنسبة له عندما يلتقي مع الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا تود الجماهير سوى أن يحظى ناديها باستقرار فني وإداري إبان تلك الفترة الصعبة.

الفارس الأبيض عانى في الأسابيع الماضية من الرحيل المفاجئ لمدربه باتريس كارتيرون باتجاه التعاون السعودي، وبعد حل الأزمة الفنية بالتعاقد مع جايمي باتشيكو سريعًا لخلافته، أزمة جديدة تبرز الآن ولكن هذه المرة في الإدارة.

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بالنسبة لجماهير بطل السوبر المصري والإفريقي فإن جزء من تلك القرارات يهدف إلى هدم استقرار النادي في تلك الفترة الحرجة، وظهرت حركات كثيرة تنتقد تلك الخطوات وتتهمها بالتحيز وأنها تحمل قصدًا لتدمير ميت عقبة.

في هذا التقرير من جول نستعرض سويًا قضية مرتضى منصور واللجنة الأولمبية بالتفصيل.

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ما هي قرارات اللجنة الأولمبية ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك؟

قررت اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات قادمة، بالإضافة لتغريمه 100 ألف جنيه مصري، كما ألزمت إدارة القلعة البيضاء بانتخاب رئيسًا جديدًا للنادي.

القرارات كاملة:

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.

ب – عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات، أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.

ما الذي فعله مرتضى منصور ليتم إيقافه من اللجنة الأولمبية؟

اتهمت اللجنة الأولمبية مرتضى منصور باستخدامه ألفاظ تخدش الحياء ضدهم وضد العديد من الأندية عبر قناة الزمالك، ما كان كفيلًا بتحويله للتحقيق، الذي لم يحضره وفي نهايته اتُخذت القرارات المذكورة.

كما قررت اللجنة إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

وأخيرًا قررت اللجنة إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامي.

اللجنة أكدت خلال بيانها على أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي، اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

ما هو رد فعل مرتضى منصور على قرار إيقافه من اللجنة الأولمبية؟

خرج مرتضى منصور إلى الفضائيات المصرية منددًا بالقرار المتخذ من اللجنة الأولمبية ومؤكدًا على أنه لن ينصاع له، وأكد على أنه حدث فقط من أجل هدم استقرار الزمالك لمصلحة بعض الأطراف الأخرى.

كما أخذ الرئيس الزملكاوي في الهجوم على اللجنة والطعن في أهليتها باتخاذ قراره بهذا الحجم، مشيرًا إلى أنه عضو في مجلس الشعب المصري ويتمتع بحصانة تحول دون إيقافه بهذه الطريقة من أي جهة قضائية.

وشكر مرتضى منصور جماهير الزمالك التي ساندته ورفضت القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعاهم إلى عدم النزول إلى الشوارع لعمل وقفات احتجاجية ضد القرار حفاظًا على استقرار البلاد.

وفي أول رد فعلي بخطوات قانونية، أعلن محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك عن تقديم طعن إلى القضاء الإداري ضد هذا القرار، ومن المقرر أن يُنظر فيه يوم 18 أكتوبر.

ما هي المخاطر التي تواجه القرار لنادي الزمالك نفسه ولكرة القدم المصرية؟

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إعلانًا لرئيس الزمالك بإيقافه وعزله من منصبه، كما طلب الاتحاد الذي يترأسه عمرو الجنايني بأن يقوم مرتضى منصور بدفع مبلغ الغرامة حتى لا يتم إيقاف الزمالك عن القيد.

المخاطر التي تواجه القرار بالنسبة لنادي الزمالك نفسه هو أن يتم تنفيذه وبالتبعية تتم انتخابات مبكرة تهدد استقرار النادي خصوصًا وفي ظل الولاء التام من أعضاء مجلس الإدارة لرئيسهم وكذلك رغبة الجمعية العمومية المؤكدة في استمراره.

قد يدخل الزمالك في أزمة مجالس إدارة مؤقتة ما يذكرنا بفترة 2005 وما تلاها وصولًا إلى 2014، والتي عانى فيها جماهير الأبيض من تزعزع الإدارات وضعفها وقلة الموارد المادية.

من جهة أخرى فإن كرة القدم المصرية بحسب بعض الخبراء تجابه أزمة حقيقية إن تم تنفيذ هذا القرار، فالاتحاد الدولي "فيفا" سيعتبر ذلك تدخلًا سافرًا من منظمة غير كروية في شؤون الكرة، وقد يصل الأمر إلى حد إيقاف النشاط الكروي في البلاد.