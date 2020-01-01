مرتضى منصور: حطمت الترجي ولن أواجه الأهلي في الدوري

رئيس الزمالك يفتح النار على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة، بسبب رغبته في تأجيل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية: "مهما فعل عمرو الجنايني، لن أواجه الأهلي يوم 24 بالدوري المصري الممتاز".

مرتضى واصل هجومه ضد عمرو الجنايني، حيث قال: "أرى أنه جاء إلى اتحاد الكرة بصورة خاطئة، وهدفي أن يسير بطريقة صحيحة".

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منصور أردف: "تلقيت اتصالات من الجميع لتهنئتي بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقي، باستثناء عمرو الجنايني، بالرغم من أنه يشجع نادي الزمالك".

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وأشار رئيس الزمالك إلى أن تهديده بعدم خوض مباراة السوبر الإفريقي، تسبب في تحطيم أعصاب نادي الترجي التونسي".

وواصل: "أشك في هدف الترجي في مرمى الزمالك، بسبب لجوء حكم المباراة لتقنية الفيديو من التأكد من احتساب ركلة جزاء".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ثاني بن جاسم، بالعاصمة القطرية الدوحة.