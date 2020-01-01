مرتضى منصور يُهدد اتحاد الكرة ويعتبر الدوري المصري ملغيًا في تلك الحالة

الرئيس تحدث كذلك عن عقد محمود علاء

هدد مرتضى منصور رئيس الزمالك اتحاد كرة القدم باعتبار الدوري المصري ملغيًا في حال لم يُحدد موعدًا لعودته قبل الـ14 من إبريل القادم.

الدوري المصري شأنه شأن جميع بطولات كرة القدم في العالم متوقف حاليًا ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولم يُحدد بعد موعد عودة أي بطولة كروية في العالم نظرًا لعدم وضوح الرؤية بشأن موعد نهاية أزمة كورونا.

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مرتضى منصور قال خلال تصريحات لقناة الزمالك "سأعتبر الدوري المصري ملغيًا وسأبلغ اللاعبين بهذا الأمر في حال لم تُحدد اللجنة الخماسية موعدًا نهائيًا لعودة الدوري قبل الـ14 من إبريل الجاري".

أضاف "لن أوفق على قرار تمديد إيقاف الدوري مرة أخرى، لن نستطيع تحمل الأمر ماليًا خاصة مع شح المداخيل، ولا أتوقع أن تمنحنا الدولة أي أموال".

ورد مرتضى منصور خلال حديثه على الاتهامات الموجهة ضده بشأن إهانته لرموز النادي، موضحًا أن المباني الاجتماعية في مقر الزمالك مسماة بأسماء ورموز النادي التاريخيين، سواء الأحياء منهم أو الأموات.

وأتم حديثه قائلًا عن إنجازات النادي في ظل وجوده رئيسًا لمجلس الإدارة "نصف بطولات الزمالك من الدوري جاءت في فترة رئاستي للنادي، أصبحنا من الأندية الأولى عالميًا من الناحية الإنشائية، وأنا لا أتحدث هنا عن الأندية المصرية بل استمعوا لحديث الأجانب وإشادتهم بمرافق النادي".