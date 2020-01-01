مرتضى منصور: بيراميدز ضم فتحي بعد ضغط الأهلي خوفًا من الزمالك

الجدال مازال متواصلًا حول لاعب الأهلي المنتقل إلى بيراميدز

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن صفقة انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز تمت بعد تصريحاته حول قدرة ناديه المالية ضم اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع الأهلي وأعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأسدل الستار مساء أمس على القضية التي أثارت الشارع والإعلام الكروي المصري خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن بيراميدز انضمام فتحي لصفوفه بدءً من الموسم القادم، ذلك بعدما كانت قد أثيرت أنباء في الأيام الأخيرة عن تراجع النادي عن إتمام الصفقة بتدخل من المستشار السعودي تركي آل الشيخ.

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مرتضى منصور قال خلال تصريحات لقناة الزمالك أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تدخل لإفساد انتقال اللاعب الملقب بالجوكر إلى بيراميدز قبل أن يتراجع خوفًا من تدخل الأبيض وتوقيعه مع فتحي.

وأضاف "الخطيب تدخل لإفساد انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز كي يعود اللاعب مذلولًا للأهلي".

واصل "الأهلي تراجع عن ذلك فيما بعد وترجى بيراميدز لإتمام الصفقة بعد تصريحاتي وإعلاني قدرتي ضم أحمد فتحي للزمالك إن طلب المدرب باتريس كارتيرون ذلك".

وأتم "الزمالك قادر على إتمام أي صفقة يرغب بها المدرب الفرنسي، حصلنا على 30 مليون جنيهًا مصريًا من بيع محلات في سور النادي".

يُذكر أن بيراميدز في طريقه كذلك لضم شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي أبدى رغبته بالرحيل بنهاية عقده في يونيو القادم.