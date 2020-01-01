رئيس الزمالك: أتمنى تأهل الأهلي والفوز عليه بـ3-4 أهداف في النهائي

مرتضى منصور يتحدث بعد تأهل الزمالك لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أبدى مرتضى منصور رئيس الزمالك سعادته البالغة بتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي في تونس يوم أمس 1-0 وصعوده للمربع الذهبي مستفيدًا من انتصاره ذهابًا في القاهرة بنتيجة 3-1.

وأشاد الرئيس بحارس المرمى محمد أبو جبل وتصديه المذهل لتسديدة عبدو الهوني خلال اللقاء، مؤكدًا أنه ضم اللاعب مقابل 14 مليون جنيهًا مصريًا من سموحة لاقتناعه به ولدوره مع الفريق.

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مرتضى منصور وخلال تصريحاته لقناة الزمالك توجه بالشكر لوزير الداخلية التونسي على تأمين الفريق والمباراة وكذلك لجماهير الترجي على عدم تجاوزها في حق النادي رغم خروج فريقها من البطولة.

وكرر الرئيس ما قاله في تصريحات سابقة حول انتهاء الأزمة المالية في الزمالك وحصول اللاعبين على جزء كبير من مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن الأيام القادمة ستشهد صرف مكافآت خاصة لهم.

وأتم الرئيس حديثه بالقول عن مباراة الأهلي أمام صن داونز في جنوب أفريقيا اليوم "احتفل نصف الشعب المصري بفوز الزمالك، وأتمنى أن يتأهل الأهلي أمام صن داونز ليحتفل النصف الثاني من مصر".

"بعد تأهل الأهلي سيكون أمامه النجم الساحلي أمام الوداد، فيما سيلعب الزمالك ضد الرجاء أو مازيمبي، وحين نلعب معًا في المباراة النهائية أتمنى أن نفوز بـ3-4 أهداف".

يُذكر أن الأهلي نجح في الفوز ذهابًا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة يوم السبت الماضي بهدفين دون رد، وسيلعب إيابًا في بريتوريا ظهر اليوم.