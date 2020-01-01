مرتضى: ما يحدث للزمالك لا يرضي رئيس الجمهورية

مرتضى منصور يتحدث عن أزمات نادي الزمالك.

طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من جماهير ناديه، عدم الحزن على القرارات التي اتخذت ضده وضد إدارته للقلعة البيضاء، موجهًا بعض الرسائل إلى الجماهير والمسؤولين.

مرتضى قال عبر فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أوجه خطابي إلى رئيس الجمهورية بكل أدب واحترام، أقول أنني تسلمت النادي وخزنته ليس بها سوى 600 جنيه، بالإضافة إلى وجود دين وصل إلى نصف مليار جنيه".

رئيس الزمالك تابع: "قمت بسداد كافة الديون لكل الجهات وكل اللاعبين، والآن النادي يتعرض للهدم، وليس لمصلحة الأهلي، ولكن هذا لصالح جهات داخلية وخارجية".

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منصور أردف: "لم يتوج الزمالك بلقب دوري أبطال إفريقيا منذ 18 عامًا، فهل من الطبيعي أن يتم تصدير كل هذه القرارات ضدي وضد النادي قبل أسبوع واحد من مباراة مصيرية للفريق؟".

وواصل: "هل من المطلوب أن أهاجر مع جميع الزملكاوية من مصر؟، كل هذا لأن البعض غاضب لأنني جعلت الزمالك مثل الأهلي في كل شيء؟".

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واختتم مرتضى تصريحاته قائلًا: "الزمالك الآن أصبح بلا رئيس وبلا قناة وبلا لائحة، أين النادي الآن؟ ما يحدث لا يرضي رئيس الجمهورية، ولا يرضي الله".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أقرت بعزل مرتضى منصور من منصبه، بالإضافة إلى قرار مركز التسوية والتحكيم، ببطلان لائحة نادي الزمالك.