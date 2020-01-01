مرتضى: الزمالك سيسافر للمغرب بطائرة خاصة ولا لرمضان صبحي

رئيس الزمالك يتحدث عن الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن فريقه ستسافر إلى دولة المغرب، تمهيدًا لمواجهة الرجاء البيضاوي، عن طريق طائرة خاصة.

الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر القادم، حيث ستقام مباراة الذهاب بالمغرب يوم 25 من الشهر المقبل.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الفريق سيسافر إلى المغرب بطائرة خاصة، وأكبر بعثة إعلامية سترافق الفريق في رحلته".

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رئيس الزمالك تابع: "لن نصطحب الجماهير معنا، لأن المباراة ستكون دون حضور جماهيري، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

وواصل: "أتمنى أن يصل الأهلي والزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأن يرفع الزمالك كأس دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة".

وبعد سؤاله عن إمكانية رؤية رمضان صبحي بقميص نادي الزمالك، جاء رد مرتضى منصور قاطعًا، حيث قال: "لا".

الكشف عن تفاصيل عرض بيراميدز لضم فرجاني ساسي

يذكر أن رمضان صبحي اقترب من الانضمام لصفوف نادي بيراميدز، حيث يسعى مسؤولي الأخير للوصول لاتفاق مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي من أجل ضمه بشكل نهائي.