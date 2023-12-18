فيديو | مرة معهم ومرة عليهم .. وليد الفراج يحرج الأهلي بـ"ألماسة الهلال"

سخرية جديدة من وليد الفراج تثير الجدل

واصل الإعلامي وليد الفراج، إثارة الجدل في الشارع الرياضي العربي؛ على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية على أراضيها.

السعودية تستضيف النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023؛ حيث تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى المباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد ديموندز الياباني.

ومع بداية البطولة.. سخر الفراج من الأهلي المصري، قبل أن يصالحه بعد فوزه على الاتحاد السعودي (3-1)، في الدور الثاني؛ ليعود مرة أخرى ويطقطق عليه، لمصلحة زعيم الرياض الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الفراج وصف عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، الهلال بـ"ألماسة الكرة العربية"؛ بعد خسارة الأهلي أمام فلومينينسي (0-2)، في المربع الذهبي من المونديال، وفشله في تكرار إنجاز الزعيم، باعتباره الفريق العربي الوحيد، الذي تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، كـ"بطل للقارة" وليس كـ"مستضيف".

وقال الإعلامي الرياضي عن فشل الأهلي: "لا تتعب نفسك مع متعصب.. واضحة واضحة؛ من هو ألماسة الكرة العربية الحقيقية".

جدير بالذكر أن الهلال، لم يسلم من سخرية وليد الفراج، خلال اليومين الماضيين؛ حيث ذكره بهزيمته القاسية أمام الأهلي المصري بالذات، وبأربعة أهداف مقابل لا شيء، في نسخة عام 2021 من كأس العالم للأندية.