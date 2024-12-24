مراوغة في سوق الانتقالات؟ خطوة محيّرة من مانشستر يونايتد تجاه مستقبل راشفورد!

النجم الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا هو حديث العالم في الميركاتو الشتوي

وسط ما قال ماركوس راشفورد إنه رغبة في "خوض تحد جديد" خارج نادي حياته مانشستر يونايتد، قام النادي بخطوة أثارت التساؤلات حول مستقبله.

لقد وضع مانشستر يونايتد وجه ماركوس راشفورد على تقويماته الرسمية لشهر يناير 2025، وفي هذا التقويم عادة ما يضع النجوم المفضلين طيلة العام ويباع في متاجر النادي الرسمية.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين حول مستقبل راشفورد، فقد أثبتت هذه الخطوة أن الدولي الإنجليزي محل طلب كبير من مشجعي اليونايتد، وقد بدأ بيع التقويم بالفعل على الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد بسعر 12 جنيهًا إسترلينيًا.

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عن مستقبل راشفورد، قال مصدر لصحيفة "الصن": "لا يزال مستقبل راشفورد في النادي غير مؤكد، قد لا يكون هنا بعد فتح نافذة الانتقالات في غضون أسبوع واحد فقط، على الأقل هو وجه يناير (في التقويم) لكن من المحتمل أنه لن يكون موجودًا لفترة أطول كثيرًا".

تقارير إنجليزية تفيد بأن يونايتد منفتح على العروض لراشفورد ووضع تقييمًا مبدئيًا بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني للأندية الراغبة في ضمه خلال شهر يناير في ظل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان باللاعب في الماضي، بينما تم طرح المملكة العربية السعودية أيضًا كخيار للاعب البالغ من العمر 27 عامًا.