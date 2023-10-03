"مراقب المباراة أبلغنا بذلك" .. بيان الاتحاد يكشف عن مفاجأة في أزمة مواجهة سباهان!

النادي الجداوي يصدر بيانًا!

فجر نادي الاتحاد مفاجأة في أزمة مباراة سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا من خلال بيان رسمي أصدره عبر منصاته الإلكترونية.

الاتحاد أكد في بيانه على تمسكه بكافة حقوقه، وأن الأمر في النهاية يعود في الأساس للاتحاد الآسيوي وليس أي طرف آخر".

وكتب الاتحاد في بيانه: "يود نادي الاتحاد الإيضاح أنه بعد وصوله للملعب الذي ستقام فيه المباراة مع نادي سباهان، تم إبلاغه من قبل مراقب الاتحاد الآسيوي أن المباراة لن تقام وفق الموعد المحدد وبإمكان الفريق مغادرة الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "وفقا لذلك غادرت بعثة النادي الملعب، ونادي الاتحاد سيتابع حيثيات القرار، ويدعو الاتحاد الآسيوي لحفظ حقوق النادي التي كفلتها الأنظمة واللوائح".

جدير بالذكر أن المباراة كان قد تم إلغاءها بسبب وجود صور وتماثيل سياسية في مداخل ملعب المباراة، ليقرر المراقب أن يلغي المواجهة.