رسالة قاسية لمراسل بتال القوس وجدل تمرد كنو وفراس البريكان .. حسين صادق يكشف المستور في معسكر السعودية

نايف الثقيل يتلقى درسًا قاسيًا من حسين الصادق..

حسم حسين الصادق؛ مدير المنتخب السعودي، الجدل حول عدد من القضايا الجدلية خلال معسكر الأخضر إبان كأس آسيا قطر 2023، والتي كان آخرها ما كشفه نايف الثقيل؛ مراسل برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الإعلامي الشهير بتال القوس.

الثقيل خرج قبل يومين مؤكدًا أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد مسؤولي الأخضر، استمرت ساعتين "يتوسل" إليه التوقف عن كشف المزيد من الكواليس من داخل المعسكر.

لكن رواية الصادق تنفي ذلك تمامًا، إذ أوضح عبر برنامج "أكشن مع وليد" أنه بالفعل طلب الاجتماع بمراسل "في المرمى" بعدما رأى أنه يقوم باختلاق كواليس لم تحدث بالأساس ويبثها عبر برنامجه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "عندما شاهدته قلت له (اختلقت الكثير وتكلمت بالكذب أمام الناس)، فأخذته العزة بالإثم واستاء من أنني تحدثت معه أمام اثنين من زملائه الصحفيين، فقلت (هو يكذب علينا أمام كل العالم، ويغضب من حديثي أمام فردين فقط!)".

وواصل مدير الأخضر موجهًا حديثه للثقيل: "اعلم أنه ليس بعاقل من انزعج بقول الزور فيه، وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه، الناس أبناء ما يحسنون، وقيمة كل امرئ فيما يحسنه، فانظر لنفسك ما الذي تحسنه، لتعرف بعد ذلك ما قيمتك!".

على جانب آخر، تطرق الصادق للحديث عن مزاعم "تمرد" الثنائي محمد كنو وفراس البريكان خلال أحد المعسكرات ورفضهم المشاركة في إحدى المباريات، مؤكدًا أنه لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، ومشيرًا إلى أن الاجتماع الوحيد الذي جمع المدرب بالأول كان لحثه على بذل مزيد من الجهد.