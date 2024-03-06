مراحل الحسم.. كيف تخطط لجولات حصد النقاط في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

مرحلة الجد تبدأ في الجولات الأخيرة

دخلت مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، مراحل الحسم، مع إعلان جولات الدبل والبلانك، حتى نهاية الموسم، وبدأت معالم المنافسة تظهر بوضوح أكثر.

ويمكنكم المشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي.

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وتبدأ إثارة اللعبة في الجولات المقبلة، مع انطلاق الجولة 28 التي تشهد وجود فريقين يخوضان مباراتين، وهما لوتون تاون وبورنموث، حيث يواجهان بعضهما البعض في ختام الجولة، بينما يستضيف بورنموث نظيره شيفيلد يونايتد، ويحل لوتون تاون ضيفا على كريستال بالاس، في البداية.

وبالتأكيد سيكون التعويل على لاعبي الفريقين، خاصة العناصر المميزة، منطقيا في الجولة 28، وهناك خيارات بارزة في بورنموث مثل: دومينيك سولانكي، والحارس نيتو، وكذلك يبرز في لوتون تاون كارلتون موريس، وألفي دوتي.

ولكن المعضلة التي تواجه لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي، على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، هي غياب لاعبي بورنموث عن المشاركة في جولة البلانك الـ29، لذلك لن تتمكن من تعزيز التشكيلة بالكثير منهم.

فيما يشارك لاعبو لوتون تاون في الجولة 29، فربما تفكر في الإكثار منهم في تشكيلتك الآن، إذا كنت لا تنوي تفعيل خاصية "فري هيت" خلال جولة البلانك.

جولة الفري هيت

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يمكن أن ننصح ونؤكد على أن الجولة 29 هي جولة خاصية الفري هيت بامتياز، وسيكون من الصعب تماما أن تدخل الجولة بدون استخدام الخاصية، إلا في حالة وجود 7 لاعبين في تشكيلتك على الأقل، سيشاركون في الجولة.

ويمكن أن نلاحظ أن وجود 7 لاعبين مشاركين بالجولة على الأقل، في التشكيلة، سيكون أمرًا صعبا، خاصة أن معظم الفرق الكبيرة التي تتنافس في المقدمة، لن تلعب في الجولة 29.

ويغيب عن المشاركة في جولة البلانك، كل من: ليفربول، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتشيلسي، ونيوكاسل، بينما تشارك أندية مثل: توتنهام وأستون فيلا ووست هام ولوتون تاون.

فيها "جولات حصد النقاط"، فهي فرصة محققة لزيادة رصيدك من النقاط والصعود في الترتيب، وذلك باستغلال عدم امتلاك المنافسين لنفس الخواص، بسبب استخدامها في جولات سابقة.

لذلك، ننصح بشدة بزيادة عناصر بورنموث ولوتون تاون في الجولة 28، ثم استخدام خاصية "فري هيت" بالجولة 29، من أجل قفزة كبيرة في الترتيب العام والاقتراب أكثر من جوائز أمازون السعودية.

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